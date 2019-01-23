В США арестовали медбрата клиники, по делу пациентки, забеременевшей в коме
Медбрат клиники США арестован по скандальному делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в состоянии комы.
Полицейские задержала работавшего в больнице 36-летнего медбрата Натана Сазерленда за изнасилование. С помощью теста ДНК установлено, что он является отцом ребенка.
- Мы работали без остановки каждый день и ночь, чтобы расследовать это дело, - отметил Джери Уильямс, шеф полиции города Финикс в Аризоне.
Дело о беременности женщины получило большой резонанс в обществе. Критике подверглись больница, где забеременела женщина, а также врачи, которые не прервали беременность, явно ставшую результатом изнасилования беспомощной пациентки, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году медсестру за убийство 13 пациентов. Женщина вводила жертвам большую дозу гепарина.