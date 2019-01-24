Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию

СЕГОДНЯ 00:11 2019-01-24T00:11:25+03:00

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Россия признала выборы президента Венесуэлы, на которых победил Николас Мадуро, состоявшимися, а лидера голосования - законным главой государства. Об этом напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

“Ничего меняться в ее позиции не будет", - подчеркнул он.

Климов отметил, что представитель российской законодательной власти вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов был на инаугурации Мадуро и передал ему поздравления, пишет РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Хуан Гуаидо, глава оппозиционного парламента Венесуэлы, объявил себя президентом страны. Он принес клятву перед тысячами своих сторонников, которые собрались в одном из районов Каракаса.

Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. Он заявил, что Каракас разывает дипломатические отношения с Вашингтоном.