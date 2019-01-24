2019-01-24T00:11:25+03:00
Политика

Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию

В Совете Федерации прокомментировали самопровозглашение Гуаидо главой государства
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССЧлен комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

Россия признала выборы президента Венесуэлы, на которых победил Николас Мадуро, состоявшимися, а лидера голосования - законным главой государства. Об этом напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

“Ничего меняться в ее позиции не будет", - подчеркнул он.

Климов отметил, что представитель российской законодательной власти вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов был на инаугурации Мадуро и передал ему поздравления, пишет РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Хуан Гуаидо, глава оппозиционного парламента Венесуэлы, объявил себя президентом страны. Он принес клятву перед тысячами своих сторонников, которые собрались в одном из районов Каракаса.

Мадуро заявил, что Венесуэльская оппозиция при помощи США пытается совершить государственный переворот в стране. Он заявил, что Каракас разывает дипломатические отношения с Вашингтоном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"
Мадуро обвинил США в попытке гспереворота в Венесуэле
Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову
В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца
В США арестовали медбрата клиники, по делу пациентки, забеременевшей в коме
Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента
Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла