2019-01-24T02:28:05+03:00
Происшествия

Из-за морозов над Москвой появились три солнца

Жители столицы и Подмосковья поделились в соцсетях фотографиями удивительного оптического явления гало [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Необычное сияние на Москвой и Московской областью из-за сильных морозовНеобычное сияние на Москвой и Московской областью из-за сильных морозовФото: СОЦСЕТИ
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Необычное сияние в небе над Москвой и Московской областью можно было увидеть утром 23 января. Могло показаться, что над горизонтов взошли сразу три солнца. Это оптическое природное явление называется гало и возникает при сильных морозах.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этого редкого и красивого зрелища. Вокруг солнца сияет яркий обруч, который создает иллюзию присутствия в небе сразу трех светил.

"Мороз и солнце, и гало", — перефразировал строки Пушкина пользователь Инстаграма j_owly.

Гало создало иллюзию восхода сразу трех солнц Фото: СОЦСЕТИ

Гало создало иллюзию восхода сразу трех солнцФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Вид из окна нашего офиса сегодня нас радует! Нечасто можно наблюдать такое явление! И это не отражение в стекле! Это радужное гало. А вы наблюдали?" — делятся пользователи соцсетей своими впечатлениями.

Пользователи соцсетей фотографировали необычное явление по дороге на работу 23 января Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи соцсетей фотографировали необычное явление по дороге на работу 23 январяФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Сегодня утро с рассветом принесло не только мороз, а еще и маленькое чудо: иллюзия восхода сразу трех солнц", — восхищается оптическим явлением alsr.averin.

Эффект гало возникает из-за преломления и отражения света в кристаллах льда в высоких облаках Фото: СОЦСЕТИ

Эффект гало возникает из-за преломления и отражения света в кристаллах льда в высоких облакахФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Такой оптический обман возникает, когда в ледяных кристаллах, главным образом в высоких ледяных облаках, преломляется и отражается свет какого-то мощного источника. Вид и форма гало зависят от расположения ледяных частиц в каждом конкретном случае.

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