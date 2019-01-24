2019-01-24T03:23:17+03:00
Спорт

Нападающий “Севильи” посвятил гол в ворота “Барселовны” пропавшему Сале

После забитого мяча Бен-Йеддер показал надпись с посвящением на своей футболке под игровой формой
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер после забитого гола в ворота "Барселоны"Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер после забитого гола в ворота "Барселоны"Фото: СОЦСЕТИ
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Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер забил гол в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании и посвятил его нападающему "Кардифф Сити" Эмилиано Сале, который пропал вместе с самолетом над Ла-Маншем.

Встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Виссам Бен-Йеддер забил второй гол на 76-й минуте встречи. После этого он приподнял форму, в которой выступал, и показал надпись "Для моего брата" на футболке под ней.

Виссам Бен-Йеддер посвятил гол Эмилиано Сале, которого назвал братом Фото: СОЦСЕТИ

Виссам Бен-Йеддер посвятил гол Эмилиано Сале, которого назвал братомФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Кстати игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 января в районе Нормандских островов над Ла-Маншем пропал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский нападающий клуба "Кардифф" Эмилиано Сала. Перед вылетом футболист попрощался с бывшими партнёрами по “Нанту” и направился в свою новую команду.

Уже находясь на борту самолета, он отправил своим товарищам сообщение, что боится лететь, поскольку его серьезно беспокоит состояние воздушного судна.

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