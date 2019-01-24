В Совфеде обвинили США в организации смены власти в Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:00 2019-01-24T07:00:11+03:00

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Венесуэла стала одной из стран, в которых США пытаются вмешаться в процесс смены власти. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он подчеркнул, что любые события в Боливарианской республике - это "сугубо внутренние дела этого государства". Политика Вашингтона по отношению к ней - это “прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела".

"Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла - в этом ряду", - сказал Косачев в интервью РИА Новости.

С ним согласен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, Соединенные Штаты затеяли “смену режима” в Венесуэле.

"Сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Венесуэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва", - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства. США сразу же поддержали самопровозглашение оппозиционера и призвали Мадуро пердать власть в стране в его руки.