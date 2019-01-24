2019-01-24T07:00:11+03:00
Политика

В Совфеде обвинили США в организации смены власти в Венесуэле

Сенаторы РФ назвали американскую политику "бесцеремонным вмешательством" в дела республики
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Венесуэле проходят антиправительственные митингиВ Венесуэле проходят антиправительственные митингиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Венесуэла стала одной из стран, в которых США пытаются вмешаться в процесс смены власти. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он подчеркнул, что любые события в Боливарианской республике - это "сугубо внутренние дела этого государства". Политика Вашингтона по отношению к ней - это “прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела".

"Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла - в этом ряду", - сказал Косачев в интервью РИА Новости.

С ним согласен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, Соединенные Штаты затеяли “смену режима” в Венесуэле.

"Сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Венесуэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва", - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства. США сразу же поддержали самопровозглашение оппозиционера и призвали Мадуро пердать власть в стране в его руки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Украинцы вынуждены согреваться кирпичами из-за высоких тарифов ЖКХ
Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Погода в Москве на 24 января 2019 года: в столице все еще морозно
Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12
Трамп после отказа Конгресса заявил, что найдет способ обратиться к нации
Правительство решило пока не обсуждать изменение энерготарифов для населения
Захарова назвала события в Венесуэле примером вмешательства Запада в дела других государств
Нападающий “Севильи” посвятил гол в ворота “Барселовны” пропавшему Сале
Владимир Джабаров: Попытки госпереворота стали "модным решением проблем"
Из-за морозов над Москвой появились три солнца
Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"
Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию
Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову
В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца
В США арестовали медбрата клиники по делу пациентки, забеременевшей в коме
Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента
Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла