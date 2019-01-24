2019-01-24T07:09:07+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 24 января 2019 года: в столице все еще морозно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Потепления не предвидится еще дней десятьПотепления не предвидится еще дней десятьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 24 января 2018 года будет не менее морозной, чем в предыдущие несколько дней. В светлое время суток температура воздуха будет находится на уровне -13..-11 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -19..-17 градусов.

Большую часть времени небо окажется закрыто облаками, прим это на дорогах образуется гололедица. Снега в центре столицы не ожидается, а вот по области может выпасть небольшое количество осадков.

Согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление остановится на показателе 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похолодание в столичном регионе связано с проникновением ледяного воздуха из Арктики в северные районы нашей страны. Антициклон вместе со стужей дошел даже до средней полосы и Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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