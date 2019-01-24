В правительстве не планируют замораживать цены на топливо после марта

СЕГОДНЯ 07:50 2019-01-24T07:50:50+03:00

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Цены на бензин после 31 марта могут начать расти. Это будет связано с тем, что правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Это связано с тем, что в целом власти удовлетворены договоренностями с нефтяниками, которые выполняются с прошлого года. Планируется, что с апреля начнут работать механизмы рыночного регулирования и цены будут стабильными. Но многие эксперты настроены скептически и прогнозируют зависимость ценника от курса рубля по отношению к доллару.

Точные прогнозы будут даны в конце февраля, когда нефтяные компании получат первые выплаты части акциза на нефть, если она ушла на производство конкретных нефтепродуктов, например керосина или бензина. После чего можно будет оценить, как работает механизм налогового маневра.

В ФАС отметили, что рост цен на бензин и дизтопливо с 1 по 14 января 2019 года составил 0,5% и 0,8% соответственно.

С 1 апреля правительство планирует увеличить норму биржевых продаж топлива с 10% до 15%. Это позволит сделать рынок более стабильным, так как буду учтены интересы всех заинтересованных сторон.

- Мере будет эффективной, но надо понимать, что корень проблемы — это рост себестоимости бензина вследствие повышения акциза и увеличение рублевой цены нефти. Поэтому рост биржевых продаж может не стать панацеей, — сказал газете «Известия» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что имеются риски для дальнейшего увеличения цен на бензин. Это будет в том случае, если курс рубля будет падать, а мировые цены на нефть пойдут в рост.