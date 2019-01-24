В ГИБДД заявили о готовности ввести обязательную памятку для велосипедистов

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-24T08:02:18+03:00

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Велосипеды в нашей стране еще не так популярны, как в некоторых европейских и азиатских странах, что вызвано более суровыми климатическими условиями. Однако в теплое время года многие россияне пересаживаются на двухколесный транспорт. В отсутствии велодорожек многие из них ездят по тротуарам и проезжей части. В связи с этим назрел просветительский вопрос. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать продавцов велосипедов выдавать специальные памятки для покупателей, как участников дорожного движения.

В ГИБДД инициативу поддержали и выразили готовность принять участие в разработке унифицированного варианта такой памятки. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В указанном документе должны быть прописаны доходчиво прописаны основные правила поведения велосипедиста как участника дорожного движения. В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения обращения народного избранника, ему уже направлено письмо о готовности ГИБДД к этой работе. Также обращение депутата МВД направило на рассмотрение в Минпромторг России.

Напомним, в ближайшее время по линии ГИБДД введут еще одно изменение. Автомобильные номера как и раньше,будут выдавать с привязкой в региону прописки владельца. Эту перспективу оценил автоэксперт.