2019-01-24T08:16:36+03:00
Общество

Эксперты рассказали, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья

Также врачи дали совет о том, какому продукту стоит отдавать предпочтение, и на что обращать внимание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названо самое полезное для здоровья мороженоеНазвано самое полезное для здоровья мороженоеФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Мороженое не несет никакой опасности для здоровья человека и даже может быть полезно, если выбирать качественную продукцию и употреблять ее в умеренном количестве. Такого мнения придерживается врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

По ее словам, мороженое, как и любой другой десерт, можно спокойно есть два-три раза в неделю. При этом каждая порция должна составлять около 100 граммов.

Что касается вида мороженого, то самый полезный из них - молочный. Такой десерт наименее жирный и калорийный, если сравнивать, например, со сливочным и пломбиром. Также предпочтение стоит отдавать натуральному продукту с минимальным количеством искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов. В данном случае стоит придерживаться правила: чем меньше список ингредиентов, тем лучше.

Однако не стоит забывать о том, что чрезмерное употребление мороженого способно вызвать раздражение желудка и симптомы, характерные для гастрита. Врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко напоминает, что особенно осторожным с данным сладким продуктом стоит быть людям с непереносимостью лактозы, больным панкреатитом и тем, у кого проблемы с расщеплением жира.

Однако пользы от мороженого тоже немало. В нем содержатся кальций, фосфор, калий и магний, а также витамины группы В. Кроме того, поедание данного десерта способствует выработке гормонов серотонина и дофамина, благодаря которым у человека поднимается настроение, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как выбрать самое вкусное и полезное мороженое.

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