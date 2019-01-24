2019-01-24T08:30:50+03:00
Экономика

Украина нарастила импорт товаров из России

Страна стала основным зарубежным покупателем продукции Крыма
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Несмотря на санкции Киева, украинцы голосуют за российские товары. Фото: Янсонс ОскарНесмотря на санкции Киева, украинцы голосуют за российские товары. Фото: Янсонс Оскар
Изменить размер текста:

Несмотря на политические разногласия, покупатель, как известно, всегда голосует рублем, или, в данном контексте, гривной. Санкции и другие враждебные меры украинского правительства не помешали улучшить статистику присутствия российских товаров на прилавках соседнего государства. В 2018 году Украина существенно нарастила импорт товаров из РФ. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики соседнего государства.

С января по ноябрь прошлого года Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов, это более чем на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Украина стала основным зарубежным покупателем продукции Крыма.

При этом экспорт украинских товаров в Россию за это время упал на семь процентов, составив 3,3 миллиарда долларов, то есть, отрицательное сальдо торговли с РФ достигло более $4 млрд., сообщает РИА Новости.

Напомним, официальный Киев начал ввозить санкции в 2015 году и постоянно их расширяет. Москва была вынуждена принять ответные меры, запретив ввоз сладостей, мучных изделий, пшеницы, рыбных и овощных консервов, спиртных напитков и некоторых непродовольственных товаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ким Чен Ын получил еще одно письмо от Трампа
Саакашвили заявил, что безвиз с Европой уничтожит Украину
Названы самые популярные опции у автомобилистов в 2018 году
Наводнения в Индонезии унесли жизни не менее 26 человек
Не менее восьми человек оказались под завалами дома в Нью-Дели
Эксперты рассказали, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья
В ГИБДД заявили о готовности ввести обязательную памятку для велосипедистов
В правительстве не планируют замораживать цены на топливо после марта
Трамп пообещал сделать ежегодное обращение к Конгрессу после шатдауна
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Украинцы вынуждены согреваться кирпичами из-за высоких тарифов ЖКХ
Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Погода в Москве на 24 января 2019 года: в столице все еще морозно
В Совфеде обвинили США в организации смены власти в Венесуэле
Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12