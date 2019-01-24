Украина нарастила импорт товаров из России

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-24T08:30:50+03:00

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Несмотря на политические разногласия, покупатель, как известно, всегда голосует рублем, или, в данном контексте, гривной. Санкции и другие враждебные меры украинского правительства не помешали улучшить статистику присутствия российских товаров на прилавках соседнего государства. В 2018 году Украина существенно нарастила импорт товаров из РФ. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики соседнего государства.

С января по ноябрь прошлого года Украина импортировала российских товаров на 7,4 миллиарда долларов, это более чем на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Украина стала основным зарубежным покупателем продукции Крыма.

При этом экспорт украинских товаров в Россию за это время упал на семь процентов, составив 3,3 миллиарда долларов, то есть, отрицательное сальдо торговли с РФ достигло более $4 млрд., сообщает РИА Новости.

Напомним, официальный Киев начал ввозить санкции в 2015 году и постоянно их расширяет. Москва была вынуждена принять ответные меры, запретив ввоз сладостей, мучных изделий, пшеницы, рыбных и овощных консервов, спиртных напитков и некоторых непродовольственных товаров.