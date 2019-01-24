2019-01-24T08:34:34+03:00
Происшествия

Не менее восьми человек оказались под завалами дома в Нью-Дели

Причины обрушения четырехэтажного здания пока не установлены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, но на месте дежурят медикиСведений о погибших и пострадавших пока не поступало, но на месте дежурят медикиФото: REUTERS
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Утром в четверг, 24 января, в пригороде Нью-Дели обрушился четырехэтажный дом. По последним данным, под завалами находятся по меньшей мере восемь человек.

Сотрудники отделения экстренных служб города Гургаоне уже приступили к расчистке завалов и проведению поисково-спасательной операции. Также на месте работают медики. Причины обрушения пока не установлены, однако сообщений о предшествующем ему взрыве не поступало, передает телеканал NDTV.

Напомним, что за последний месяц сразу несколько домов частично разрушились на территории России. Первый трагический случай произошел в Магнитогорске, где, по данным властей, случился взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли 39 человек. Второй был зафиксирован в Шахтах Ростовской области.

Сайт kp.ru писал о том, что на верхних этажах девятиэтажного жилого здания также прогремел взрыв. Погибли пять человек. Семерых удалось извлечь из-под завалов живыми.

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