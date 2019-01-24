Саакашвили заявил, что безвиз с Европой уничтожит Украину

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-24T09:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

«Политик без родины» Михаил Саакашвили выступил с обращением к своим подписчикам в соцсети. Сначала он понастальгировал о потерянной власти в Грузии, потом перешел на политические вопросы своей второй родины – Украины. При этом опальный политик сначала поприветствовал аудиторию на мове, а потом перешел на русский язык.

Саакашвили высказал мнение, что безвизовый режим с Евросоюзом уничтожит незалежную. По его словам, Украина при Петре Порошенко потеряла 6-8 миллионов своих жителей, которые уехали на заработки в другие страны.

«Это самые трудолюбивые, образованные, интересные люди Украины. Те, кто остались, тоже помышляют об отъезде. Молодежь массово говорит о том, что нужно уезжать», - заявил Саакашвили в Facebook.

По его словам, во время политической деятельности на Украине он много ездил по сельской местности и общался с жителями и учениками в школах.

«Я говорил детям, поднимите руку, у кого родители на заработках за границей. У каждого второго один родитель был за границей, у каждого третьего – оба», - отметил Саакашвили.

По его словам, дети растут без семей на попечении бабушек, пожилых родственников или вовсе чужих людей.

Ранее Саакашвили, который после высылки из Украины с запретом въезда в страну живет в Нидерладах, обвинил Порошенко в госизмене и посоветовал ему найти хорошего адвоката.