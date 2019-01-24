Названы самые популярные опции у автомобилистов в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-24T09:06:50+03:00

Названы самые популярные опции, которые были востребованы в 2018 году Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB, в России за прошлый год было продано 1,8 млн автомобилей

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В каждом сегменте есть свои лидеры, но если говорить об общей тенденции, то автомобилисты стали больше следить за своими вложениями. Например, те, кто предпочитает мощные машины, стараются приобрести авто слабее 250 л.с. — до порога удвоения налога. Рост цен на топливо тоже больно бьет по карману и покупатели интересуются моделями с расходом в смешанном городском цикле, пишет газета "Известия".

Отечественные авто

Lada Granta 106 325 машин. Более половины от этого количества пришлось на дорестайлинговые седан и лифтбэк. Вторая половина пришлась на «Классик» и «Комфорт» с базовым 8-клапанным мотором и механикой. «Робот» АМТ уступает 4-ступенчатому автомату Jatco.

«Веста» - предпочтение отдается седанам со 106-сильным мотором на механике. Комплектация Comfort идет с аудиосистемой, кондиционером и дверными ручками в цвет кузова.

Lada Largus — самый востребованный универсал на российском рынке. На версию Cross приходится треть всех продаж, на коммерческие фургоны — пятая часть

Бюджетные иномарки

Kia Rio — 100 148 машин – самая продаваемая машина на российском рынке. 65% покупателей выбирают модель с автоматом. Чаще все покупатели останавливаются на двигателе объемом 1,6 и мощностью в 123 л.с.

Hyundai Solaris, VW у Polo и Skoda Rapid - половина покупателей предпочитают механику.

Гольф-класс

Kia Ceed, Ford Focus и Skoda Octavia с двигателями «атмосферниками» 1,6 являются самыми популярными.

Кia Cerato - его ходовая комплектация с 2-литровым силовым агрегатом. Ключевую роль играет цена.

Бюджетные кроссоверы

Hyundai Creta – 67 588 штук - самая востребованная модель в этом сегменте. В 73% случаев от общего количества проданных «Крет» покупатель предпочитает коробку-автомат. Самые продаваемые комплектации Active, и Travel.

Renault Duster - самая продаваемая версия с 2-литровом двигателем или на дизеле и с механической коробкой передач.

Renault Kaptur - основном спросом пользуются моноприводные машины с базовым мотором объемом 1,6 л.

Lada Xray - основной спрос приходится на двигатель 1,6 и в средних комплектациях. Покупатели предпочитают механику, робот не пользуется популярностью.

Массовые кроссоверы

VW Tiguan – безусловный лидер – самая продаваемая версия оснащена полным приводом, автоматической трансмиссией и 2-литровым мотором.

Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Toyota RAV4 также пользуются спросом в бензиновом варианте. Дизель в компактном массовом сегменте — редкость, спрос невысок, и предложений минимум. Как правило авто с дизельным двигателем – это большие внедорожники класса премиум.

Бизнес-седан

Toyota Camry – 33,7 тыс.авто - самая продаваемая машина в данной категории. Основные продажи приходятся на двигатель в 2,5 (231 л.с.) и средние комплектации. Вариант «Престиж Safety» с большим тачскрином и аудиосистемой JBL популярнее. Camry с топовым мотором чаще всего берут в максимальной комплектации Executive, с множеством опций для пассажиров заднего ряда.

Kia Optima и Hyundai Sonata - популярностью пользуется двигатели 2-х и 2,4 л. в до дорогих вариантах оснащения.

Премиум-класс

Lexus RX — самый продаваемый кроссовер. Предпочтение отдают двигателю объемом два литра и 238 л.с. и с полным приводом.

BMW X5 востребован в самой маломощной дизельной версии 30d, тем более, что мощности 249 л.с. кроссоверу вполне хватает.

Представительский класс

BMW 7-Series лидирует с дизельным двигателем в версиях 730d и 740d.

Mercedes-Benz S-Class —востребован не только в варианте 350d. Спросом пользуются средние бензиновые версии S450 и S560. Две последние выбирают и покупатели Mercedes-Maybach. Естественно, все машины идут с полным приводом.

Мощные авто премиум-сегмента

BMW M5 (625 л.с.)

M550i xDrive (462 л.с.)

Mercedes-AMG E63 S (612 л.с.)

G-Class AMG — четыре сотни машин за полгода.

Люксовый сегмент

Продавцы признаются, что данный сегмент живет по своим законам. Часто затраты на персонализацию могут превышать цену самой машины в стандартной комплектации. Например, звездное небо стоимостью 3,5 млн рублей покупателей авто Rolls-Royce устанавливают в каждом десятом случае.

Ранее был представлен самый мощный автомобиль за всю историю британской компании. Его V-образный 12-цилиндровый двигатель развивает 624 л. с. мощности при 800 Нм пикового крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом», разгон с места до 100 км/час составляет 4,6 секунды.