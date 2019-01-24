Помпео заявил, что давление Трампа помогло НАТО найти $100 млрд на оборону

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-24T09:28:31+03:00

Госсекретарь уверен, что президент США сделал для альянса больше, чем все его предшественники вместе взятые

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Именно благодаря давлению, оказанному президентом США Дональдом Трампом, страны-члены НАТО смогли найти дополнительные 100 млрд долларов на оборону. Об этом рассказал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

По его мнению, если бы Трамп не прикладывал достаточно усилий и не пытался повлиять на партнеров, то ресурсы альянса никогда бы не достигли столь высокого уровня.

"Администрация президента Трампа сделала для НАТО больше добра, чем все предыдущие администрации США вместе взятые", - заявил Помпео.

При этом он назвал глупыми попытки Конгресса воспрепятствовать возможному выводу страны из состава Североатлантического альянса. Госсекретарь указал на то, что Трамп сам осознает необходимость наличия союзников, именно поэтому создаются новые коалиции, которые, например, противостоят террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) и оказывают давление на КНДР.

"Мы стараемся понять, обеспечивает ли организация безопасность американского народа: если да, то мы укрепляем эту организацию. Если нет, то мы делаем выбор в пользу того, чтобы улучшить ее", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно заявлял о желании вывести США из НАТО, поскольку американцы якобы вкладывают в альянс гораздо больше, чем другие его члены.

Сайт kp.ru писал о том, что на фоне таких высказываний нижняя палата Конгресса 22 января 2019 года проголосовала за законопроект, запрещающий президенту выводить государству из состава организации.