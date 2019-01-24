Появилось видео перехвата Су-27 самолёта-разведчика Швеции

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-24T09:50:05+03:00

Кадры на земле и в небе обнародовало Министерство обороны РФ [видео]

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата российским истребителем самолета-разведчика ВВС Швеции. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Как видно на кадрах, пилот, получив сигнал, прошел к истребителю Су-27 на территории авиабазы, и поднялся в воздух для перехвата.

Он приблизился к Gulfstream ВВС Швеции и стал преследовать его на безопасном расстоянии. Сразу после этого пилот «Гольфстрим» изменил курс и отдалился от российской границы. Выполнив свою миссию, Су-27 из сил противовоздушной обороны РФ вернулся на аэродром базирования.Отмечается, что шведский самолёт-разведчик осуществлял полёт без включённого транспондера.

Российским летчикам часто приходится вылетать на перехват шпионов. В прошлом году по сообщению ВКС у российских границ обнаружили более 1000 самолётов-разведчиков, - сообщает RT.

Опубликовано видео перехвата Су-27 самолёта-разведчика Швеции.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в ноябре прошлого года США пожаловались на небезопасный перехват своего самолета-разведчика ЕР-3 Ariels российским истребителем Су-27 в небе над Черным морем.