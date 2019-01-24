Кадыров прокомментировал ситуацию со списанием долгов Чечни за газ

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-24T10:33:00+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "беспочвенными" разговоры о списании с региона 9 млрд рублей невыплаченных долгов за газ. Он указал на то, что окончательная сумма задолженности еще не установлена и станет известна лишь после полной инвентаризации, охватывающей период продолжительностью в девять лет.

"Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час", - приводятся слова Кадырова на сайте республики.

Руководитель региона указал на то, что у властей есть весомые причины для списания долгов населения. Он напомнил, что в компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на протяжении длительного времени не было чёткого учёта реальных потребителей. В данных списках оказались десятки тысяч граждан, которые давно покинули Чечню или погибли во время военных действий. Кроме того, тогда не было и газовых счётчиков, не учитывались потери при транспортировке топлива.

"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать <...>. У себя мы наводим порядок", - подытожил Кадыров.

Напомним, ранее районный суд Грозного обязал "Газпром" списать жителям Чечни долги за газ, однако в компании с таким решением не согласились и подали апелляцию. Следом на ситуацию отреагировала Генпрокуратура.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре некоторые другие российские регионы также попросили "простить" им задолженность.