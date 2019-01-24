2019-01-24T10:53:18+03:00
Политика

Владимир Шаманов заявил, что ситуация в Венесуэле негативно повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере

По словам главы думского комитета по оборонным вопросам, нестабильность в южноамериканской стране снизит ее финансовые возможности
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир ШамановВладимир ШамановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Политический кризис в Венесуэле негативно отразится на военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой, поскольку следствием нестабильности в латиноамериканской стране станет снижение ее экономических возможностей. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

"Нестабильность нашего давнего союзника, безусловно, ограничивает их возможности", - приводит ТАСС слова Шаманова. Отставной генерал также отметил, что политический кризис в Венесуэле сильнее всего ударит по экономике страны.

"Соответственно, финансовые возможности будут снижены", - заявил он.

"Любая нестабильность - мы это почувствовали в прошлом веке - всегда чревата долгосрочными последствиями. Слава Богу, нашлись разумные руководители ближайших государств в лице Мексики, Боливии и Кубы, которые поддержали законно избранного президента [Николаса Мадуро]", - отметил Шаманов.

Парламентарий также заявил, что США, поддерживающие противников Мадуро, в очередной раз показали свое намерение "добиваться своих целей любыми способами, не гнушаясь ничем".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Причиной этому, по словам венесуэльского лидера, стало стремление Вашингтона организовать в стране государственный переворот посредством поддержки спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, возглавляющего лагерь противников Мадуро. В ответ на это заявление президента Венесуэлы госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединенные Штаты не будут разрывать дипотношения с Каракасом, однако будут жестко пресекать любые посягательства на американских дипломатов, находящихся в стране.

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