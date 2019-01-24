В результате стрельбы в банке в штате Флорида погибли пять человек

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-24T11:11:29+03:00

21-летний Зефен Ксавьер, который устроил стрельбу, сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении, совершенном им Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В американском городе Себринг, расположенном в штате Флорида, произошел захват заложников в местном отделении банка Suntrust. Спустя некоторое время после начала нападения преступник устроил в здании стрельбу; его жертвами стали пять человек.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местной полиции, в результате инцидента несколько человек получили ранения. Отмечается, что 21-летний Зефен Ксавьер, который устроил стрельбу, сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении, совершенном им. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались начать переговоры с Ксавьером, однако это им не удалось. В результате штурма здания молодой человек был задержан.

В настоящий момент полиция выясняет мотивы преступника. Отец Ксавьера, в свою очередь, заявил, что его сын был хорошим и миролюбивым человеком, несмотря на некоторые жизненные проблемы.

CNN отмечает, что за две недели до нападения Ксавье уволился с работы в тюрьме, где он в течение двух месяцев был стажером.

Это не первое подобное преступление в штате Флорида. Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе на игровом турнире, проходившем в городе Джексонвилле. Тогда один из участников состязания, расстроенный результатами своего выступления, открыл огонь по находившимся рядом людям, после чего покончил с собой; его жертвами стали три человека.