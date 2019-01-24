2019-01-24T11:12:32+03:00
Общество

В России могут усилить контроль за качеством донорской крови

За нарушения предлагается вводить уголовную ответственность
Ася РОМАНЧУК
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За нарушения при переливании крови могут ввести уголовную ответственностьЗа нарушения при переливании крови могут ввести уголовную ответственностьФото: Павел МАРТИНЧИК
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Депутаты и чиновники сходятся во мнении – в России нужно усилить контроль за качеством донорской крови. Ответственность за нарушения при ее подготовке или переливании стоит тоже ужесточить, вплоть до уголовной.

Мера вынужденная, на нее натолкнул последний случай в Амурской области, когда в больнице дети массово заразились гепатитом С.

Управление СК РФ по Амурской области возбудило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, но ситуацию уже не изменить. По версии следователей, причин произошедшего может быть две: нарушение правил со стороны медперсонала при переливании, либо донорская кровь была заражена изначально.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава РФ Татьяна Гапонова делится статистикой: до 2005 года около 95% больных гемофилией, нуждавшихся в препаратах крови, заражались гепатитом С. После этого компоненты крови стали «обеззараживать», проводя вирусную инактивацию.

И хотя эксперты уверяют, что сильнее закручивать гайки уже некуда, 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция закона, которая регулирует данную область. Технический регламент отменяется, а новые правила должны быть установлены постановлением правительства.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая вовсе готовит законопроект, который введет уголовную и административную ответственность за качество и безопасность подготовки донорской крови.

Сегодня наказание за любые нарушения прописаны в КоАП: штраф для должностных лиц 3 тыс.руб., для компаний – 30тыс.руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток, пишет газета «Известия».

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