Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-24T15:36:02+03:00

Боевой робот "Уран-9" во время парада Победы 2018 года Фото: Абылай САРАЛАЕВ

По словам главы концерна "Калашников", производящего эту боевую машину, в настоящий момент завершается производство первой серийной партии

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" был принят на вооружение армии России. Об этом сообщил директор концерна "Калашников", производящего данный образец вооружения, Владимир Дмитриев.

По словам Дмитриева, завод-изготовитель боевого робота сейчас завершает производство первой серийной партии этих боевых машин. "Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", - приводит РИА Новости слова управляющего оружейного концерна.

Дмитриев отметил, что при доработке комплекса будет учитываться опыт российской армии в Сирии. Директор концерна "Калашников" добавил, что война в Сирии стала "отличным полигоном, позволяющим понять слабые и сильные стороны любого оружия".

Комплекс "Уран-9" предназначен для огневой поддерки подразделений сухопутных войск и борьбы с бронетехникой. Вес робота составляет 12 тонн; он оснащен пусковой установкой для противотанковых ракет, 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Сайт kp.ru ранее сообщал о проведении государственных испытаний "Урана". Новые боевые роботы приняли участие и в прошлогоднем параде Победы; в 2018 году на ежегодном параде впервые были показаны различные беспилотные виды оружия, используемые российской армией