2019-01-24T15:36:02+03:00
Политика

Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"

По словам главы концерна "Калашников", производящего эту боевую машину, в настоящий момент завершается производство первой серийной партии
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевой робот "Уран-9" во время парада Победы 2018 годаБоевой робот "Уран-9" во время парада Победы 2018 годаФото: Абылай САРАЛАЕВ
Изменить размер текста:

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" был принят на вооружение армии России. Об этом сообщил директор концерна "Калашников", производящего данный образец вооружения, Владимир Дмитриев.

По словам Дмитриева, завод-изготовитель боевого робота сейчас завершает производство первой серийной партии этих боевых машин. "Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", - приводит РИА Новости слова управляющего оружейного концерна.

Дмитриев отметил, что при доработке комплекса будет учитываться опыт российской армии в Сирии. Директор концерна "Калашников" добавил, что война в Сирии стала "отличным полигоном, позволяющим понять слабые и сильные стороны любого оружия".

Комплекс "Уран-9" предназначен для огневой поддерки подразделений сухопутных войск и борьбы с бронетехникой. Вес робота составляет 12 тонн; он оснащен пусковой установкой для противотанковых ракет, 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Сайт kp.ru ранее сообщал о проведении государственных испытаний "Урана". Новые боевые роботы приняли участие и в прошлогоднем параде Победы; в 2018 году на ежегодном параде впервые были показаны различные беспилотные виды оружия, используемые российской армией

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»
Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах