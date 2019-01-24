Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" был принят на вооружение армии России. Об этом сообщил директор концерна "Калашников", производящего данный образец вооружения, Владимир Дмитриев.
По словам Дмитриева, завод-изготовитель боевого робота сейчас завершает производство первой серийной партии этих боевых машин. "Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", - приводит РИА Новости слова управляющего оружейного концерна.
Дмитриев отметил, что при доработке комплекса будет учитываться опыт российской армии в Сирии. Директор концерна "Калашников" добавил, что война в Сирии стала "отличным полигоном, позволяющим понять слабые и сильные стороны любого оружия".
Комплекс "Уран-9" предназначен для огневой поддерки подразделений сухопутных войск и борьбы с бронетехникой. Вес робота составляет 12 тонн; он оснащен пусковой установкой для противотанковых ракет, 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.
Сайт kp.ru ранее сообщал о проведении государственных испытаний "Урана". Новые боевые роботы приняли участие и в прошлогоднем параде Победы; в 2018 году на ежегодном параде впервые были показаны различные беспилотные виды оружия, используемые российской армией