2019-01-24T11:34:19+03:00
Общество

Москву завалит снегом на предстоящих выходных

Синоптики прогнозируют метель и усиление ветра 26 и 27 января
Ася РОМАНЧУК
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На столицу обрушится мощный снегопадНа столицу обрушится мощный снегопадФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столицу придут снегопаду. Предстоящие выходные будут обильны на осадки, в регионе выпадет 14-17 миллиметров снега.

В Москве и области ожидаются сильные снегопады. Малооблачный морозный антициклон отступит от столицы под натиском циклонов с запада и юга. Они принесут с собой ветра и метель.

Ожидается, что уже в ночь с пятницы на субботу погода начнет меняться, ветер усилится до скорости 15 метров в секунду, снегопад будет прекращаться только в редкие часы.

В итоге к утру понедельника столица может быть полностью захвачена циклонами, ненастная погода будет держаться все выходные.

Предстоящий снегопад станет самым мощным за эту зиму. До этого самым обильным считался снегопад, который прошел 6 декабря, тогда высота осадков достигла 10 миллиметров, сообщает телеканал «360».

Ранее синоптики отмечали, что вместо Крещенских морозов в этом году в Москве случилась оттепель. Пятница, 18 января, стала самым теплым днем нынешней зимы, +3 градуса!

Мало того - над столицей гремела гроза, хотя с неба лился все же не дождь, а сыпал снег. Гроза зимой за последние полвека случалась всего 9 раз. Вслед за оттепелью в столицу всеже пришли морозы.

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