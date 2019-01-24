В Малайзии выбрали нового короля вместо отрекшегося от трона мужа россиянки Оксаны Воеводиной

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-24T11:41:38+03:00

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24 января в Куала-Лумпуре прошло экстренное заседание Совета правителей Малайзии под председательством султана штата Тренганну Мизана Зайнала Абидина. Главным вопросом на повестке собрания в малазийской столице стал выбор нового короля. После совещания большинство представителей проголосовали за кандидатуру султана Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллахю. Именно наследственный правитель малазийского штата Паханг станет 16-м правителем Малайзии в ее истории как независимого государства.

В Малайзии существует уникальная система власти. Страна поделена на субъекты-штаты, девять из них являются монархиями, семь из которых возглавляются султанами. Раз в пять лет девять монархов выбирают верховного правителя – короля. Он выполняет в основном представительские функции, однако управляющие страной правительство и министры должны получать его подпись.

Досрочные выборы короля пришлось назначать после отречения от трона Мухаммада V, который был верховным правителем два года. Это первое отречение от престола в истории страны. Он заявил об отказе от короны 6 января этого года, сообщив, что им движут личные мотивы. Мухаммад сохранил статус наследственного правителя штата Келантан. Он заявил, что нужна срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения. Ранее король Малайзии прибыл в Москву, где в Барвихе сыграл пышную свадьбу с российской моделью Оксаной Воеводиной.

Как сообщает Bernama.com, Мухаммад V, занятый бурной личной жизнью с молоденькой россиянкой, не пристутсовал на этом собрании монархов. Новому королю Малайзии султану Абдулле 59 лет. Он занимается спортом, является спонсором национальных спортивных программ, президентом малайзийский федерации футбола и членом правления ФИФА.