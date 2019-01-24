США уверены в нарушении Москвой ДРСМД, несмотря на демонстрацию ракеты 9М729

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-24T12:03:18+03:00

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В посольстве США в Москве заявили, то брифинг МИД РФ и Минобороны РФ с демонстрацией ракеты 9М729 не разубедил власти этой страны в том, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Данная система является нарушением ДРСМД», - говорится в сообщении дипведомства.

Официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан отметила, что США и их союзники проигнорировали брифинг, потому что увидели лишь попытку скрыть нарушение и создать видимость транспарентности, сообщает «Интерфакс».

Представители США считают, что Россия предоставила неверные данные, изменив технические детали таким образом, чтобы показать, что ракета соответствует ДРСМД. В частности, в посольстве США уверены, что РФ проводила испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность более 500 километров, - пишет ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 9М729 уже называют «ракетой преткновения». Российская сторона пошла на беспрецендентные меры и решила продемонстрировать новинку.