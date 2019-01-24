Задержанную в США иранскую журналистку отпустили из-под стражи

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-24T12:11:17+03:00

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Ведущая иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которая была задержана в США более 10 дней назад, наконец-то смогла выйти на свободу.

По словам членов семьи журналистки, в среду утром она предстала перед жюри присяжных в Вашингтоне округа Колумбия и дала показания. Вечером того же дня женщину отпустили из-под стражи без предъявления обвинений. В настоящий момент она находится вместе с семьей в Вашингтоне.

Телеканал Press-TV уточняет, что их сотрудница была взята под стражу в качестве свидетеля, обладающего важной информацией. О каком именно деле идет речь, неизвестно. Между тем, сама Хашеми не собирается оставлять факт незаконного задержания без внимания.

Напомним, что иранская журналистка приехала в США, чтобы навестить больного брата и принять участие в съемках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев. Прямо в аэропорту Сент-Луиса женщину задержали, посетили в изолятор, где обращались как с настоящей преступницей.

Сайт kp.ru писал о том, что с мусульманки сняли хиджаб, надели ей на руки и на ноги наручники, а также отказывали в предоставлении халяльной еды.