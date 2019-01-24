Лунный корабль SpaceX развалился из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-24T12:26:42+03:00

Глава корпорации Илон Маск отметил, что для ремонта потребуется несколько недель

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Первый летный прототип межпланетного корабля Starship потерпел сокрушительное поражение, даже не успев подняться в воздух. Лунный корабль SpaceX не выдержал испытания ветром на Земле.

ЧП произошло на стартовой площадке компании SpaceX в американском штате Техас в ночь на 24 января. Аппарат разрушился из-за непогоды. Сообщается, что ветер скоростью 80 километров в час сломал крепления к блокам, в итоге головная часть слетела.

Происшествие не заставило главу SpaceX Илона Маска отказаться от амбиционных планов построить прототип межпланетного корабля. В Twitter известный бизнесмен и изобретатель заявил, что на ремонт конструкции потребуется несколько недель.

Ранее сайт kp.ru писал, что Маск объявил о завершении установки ракеты-носителя Big Falcon для межпланетного корабля Starship. Он опубликовал фото со стартовой площадки SpaceX в Техасе, отметив, что это реальное изображение, а не фотомонтаж.