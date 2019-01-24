Российские заключенные сбегают из тюрем реже, чем в крупнейших странах Европы
Число побегов из тюрем в России в разы ниже, чем во многих странах Евросоюза. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
По данным пресс-службы ведомства, результаты сравнения уровня побегов из-под охраны в исправительных учреждениях России показали, что в нашей стране совершается 0,1 побег на 10 тысяч заключенных. Этот показатель в 41 раз ниже, чем во Франции, тогда как в Великобритании и Германии он превысил российский в 129 и 11 раз соответственно.
"Согласно имеющимся в распоряжении ФСИН России данным Совета Европы, наибольшее количество побегов из пенитенциарных учреждений закрытого типа и при конвоировании в 2015 году было зафиксировано в пенитенциарных учреждениях Македонии (66), Франции (27), Болгарии (15), Турции (13), Норвегии (12), Финляндии (10), Великобритании (10)", - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФСИН. В ведомстве добавили, что в России за аналогичный период времени было совершено восемь побегов из-под охраны.