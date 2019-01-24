Российские заключенные сбегают из тюрем реже, чем в крупнейших странах Европы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-24T12:28:15+03:00

По данным пресс-службы ведомства, результаты сравнения уровня побегов из-под охраны в исправительных учреждениях России показали, что в нашей стране совершается 0,1 побег на 10 тысяч заключенных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным пресс-службы ФСИН, число побегов из исправительных учреждений в России в 129 раз ниже, чем в Великобритании, в 41 раз ниже, чем во Франции и в 11 раз ниже, чем в Германии

Изменить размер текста: A A

Число побегов из тюрем в России в разы ниже, чем во многих странах Евросоюза. Об этом сообщили представители Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

По данным пресс-службы ведомства, результаты сравнения уровня побегов из-под охраны в исправительных учреждениях России показали, что в нашей стране совершается 0,1 побег на 10 тысяч заключенных. Этот показатель в 41 раз ниже, чем во Франции, тогда как в Великобритании и Германии он превысил российский в 129 и 11 раз соответственно.

"Согласно имеющимся в распоряжении ФСИН России данным Совета Европы, наибольшее количество побегов из пенитенциарных учреждений закрытого типа и при конвоировании в 2015 году было зафиксировано в пенитенциарных учреждениях Македонии (66), Франции (27), Болгарии (15), Турции (13), Норвегии (12), Финляндии (10), Великобритании (10)", - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФСИН. В ведомстве добавили, что в России за аналогичный период времени было совершено восемь побегов из-под охраны.