Парламент Греции притупил к дебатам о ратификации Преспанского соглашения с Македонией

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-24T12:57:29+03:00

Греция притупила к дебатам о ратификации Преспанского соглашения с Македонией Фото: REUTERS

Сегодняшний день станет наиболее критическим в процессе обсуждения документа, согласно которому бывшая югославская республика должна получить новое название

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На пленарном заседании парламента Греции стартовали дебаты перед решающим голосованием по поводу ратификации Преспанского соглашения с Македонией, которое назначено на вечер четверга, 24 января.

Точное время проведения голосования не определено и будет зависеть от того, когда будет исчерпан список ораторов, которые запишутся для выступления на пленарном заседании.

Выступая на слушаниях в постоянном комитете по национальной обороне и иностранным делам греческого парламента, лидер партии "Независимые греки", экс-министр национальной обороны Панос Камменос заявил, что этим соглашением страна отдаст Македонии часть своей истории.

"Нынешний день становится днем скорби для Греции, потому что уже начинаются дебаты в парламенте о передаче истории Македонии", - заявил он.

Напомним, что 17 июня прошлого года главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики. 11 января нынешнего года парламент Македонии ратифицировал внесение поправок в конституцию. 19 января соглашение о переименовании Республики Македонии в Республику Северная Македония поступило на рассмотрение в парламент Греции.

Сегодня правительство Греции рассчитывает, что ему удастся заручиться поддержкой от 151 до 155 депутатов, чтобы одобрил соглашение в 300-местном однопалатном парламенте страны. Ранее сайт kp.ru писал, что поздно вечером в среду, 16 января, в итоге бурных прений, в ходе которых греческие политические силы жестко критиковали официальную политику правительства, премьер-министр едва завоевал поддержку 151 депутата и получил вотум доверия. Против высказались 148 законодателей.

Многие местные также жители выступают против соглашения. Как сообщал kp.ru, о в воскресенье, 20 января, в центре Афин проходил массовый митинг противников документа, дающего право использовать слово "Македония" в названии бывшей югославской республики.