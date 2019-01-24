В МИД оценили угрозу для БРИКС со стороны «тропического Трампа» Болсонару

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-24T13:03:27+03:00

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В Министерстве иностранных дел РФ не спешат делать скоропалительных выводов относительно избранного в конце прошлого года президента Бразилии Жаира Болсонару и его возможной опасности для БРИКС. Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков сомневается, что приход к власти политика, которого называют «тропическим Трампом» за его откровенную симпатию к американскому лидеру, может повлиять на сотрудничество наших стран в формате БРИКС.

«Говорить о том, что мы имеем в данном случае обстоятельства, мешающие нормальному, продуктивному сотрудничеству в формате БРИКС, я бы не стал», - отметил Рябков.

Замминистра не стал комментировать, кто из стран и в каком масштабе взял курс на сближение с Бразилией после победы на выборах Жаира Болсонару. Что касается БРИКС, то за десять лет существования и эффективной работы это объединение, по словам Рябкова, обрело внутреннюю устойчивость и положительную динамику по многим направлениям, что не сможет игнорировать Бразилия, пишет РИА Новости.

В МИДе уверены, что результаты работы настолько ценны и привлекательны для Бразилии, что вряд ли со сменой власти, будет пересмотрено участие этой страны в объединении. Представитель ведомства отметил, что они находятся в диалоге с администрацией президента Болсонару.

Напомним, Жаир Болсонару победил на выборах президента в Бразилии в октябре прошлого года, получив более пятидесяти процентов голосов избирателей. Эпатажный политик известен своими громкими заявлениями и радикальными взглядами. За схожесть его риторики с пылкими речами американского лидера его называют «тропическим Трампом».

Ранее сайт kp.ru писал, что Болсонару готов разместить на территории своей страны военную базу США и с радостью отзовется на предложение о переговорах по этому и другим вопросам с Вашингтоном.