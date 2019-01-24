Пес привел врачей "Скорой помощи" к потерявшему сознание хозяину

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-24T12:57:59+03:00

Ретривер выбежал на дорогу и, завидев автомобиль с медиками, начал "звать" их за собой [видео]

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Еще один случай, доказывающий то, что собаки являются самыми преданными существами на Земле, произошел в китайском округе Юньчэн, провинции Шаньси.

Хозяин золотистого ретривера собирал банки возле соседского дома, когда вдруг неожиданно потерял сознание. Прохожие сообщили о случившимся в экстренные службы, но пес не желал оставаться в стороне. В нетерпении он выбежал на дорогу и, как только завидел машину "Скорой помощи", начал подавать медикам знаки. Он как будто звал их за собой, постоянно оглядываясь и проверяя, не отстали ли.

Последовавшие за собакой медики были очень удивлены, когда она действительно вывела их к толпе людей, окруживших потерявшего сознание человека. DailyMail сообщает, что сотрудники "Скорой помощи" тут же погрузили мужчину в автомобиль и оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.

Пес привел врачей к потерявшему сознание хозяину и спас его .

Как уточнил позже один из врачей, хозяин ретривера выпил слишком много алкоголя, а потому не удержался на ногах. И если в этом не ничего необычного, то действия верного пса растрогали пользователей Сети.

"Как собака узнала скорую? Это просто потрясающе!", - написал кто-то под видео, опубликованном в Weibo..

"Такой умный и преданный ангел-хранитель", - прокомментировал новость другой пользователь.

Между тем, это далеко не первый случай, когда собака спасает жизнь человеку. Сайт kp.ru писал о том, что летом 2017 года пес привел людей к двум маленьким девочкам, которые серьезно пострадали при ударе молнией.