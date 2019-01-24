Бывшего замминистра культуры Пирумова взяли под стражу в зале суда

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-24T13:26:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Григорию Пирумову, который уже в ближайшее время готовился выйти на свободу, все-таки придется отправиться в колонию. В 2017 году Дорогомиловский суд приговорил бывшего заместителя министра культуры к полутора годам колонии. Пирумова должны были освободить в связи с тем, что этот срок истек во время нахождения его под стражей в ходе следствия.

24 января Мосгорсуд отменил это решение и ужесточил наказание бывшему чиновнику. По совокупности преступлений Пирумова приговорили к трем годам колонии общего режима. Ему также назначен штраф в размере 1 миллиона рублей. Григория Пирумова взяли под стражу в зале суда. Сообщается, что бывший заместитель главы Минкульта лишен Ордена за заслуги перед Отечеством II степени, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Пирумова и его подельников обвинили в многомиллионных хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Следствие сообщало, что при строительстве и ремонте зданий и хранил Эрмитажа было похищено 450 миллионов рублей. При обыске в шикарном доме Пирумова с дорогими картинами и позолотой, нашли коллекцию украшений и часов. Чтобы описать имущество следователям понадобилось два дня.