Дмитрий Медведев назвал сумму, требуемую для расселения дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-24T13:24:10+03:00

Расселение дома, обрушившегося в Магнитогорске в канун 2019 года, обойдется в 900 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам премьер-министра, это обойдется в 900 миллионов рублей

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Расселение дома, обрушившегося в Магнитогорске в канун 2019 года, обойдется в 900 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, до 500 миллионов на эти нужды планируется из федерального бюджета, тогда как остальную часть расходов возьмут на себя власти Челябинской области и Магнитогорский металлургический комбинат.

"Сейчас задача помочь людям снова наладить жизнь, мы уже выделили 147 миллионов рублей на расселение тех, кто жил в 7 и 8 подъездах. На совещании с членами правительства президентом дано поручение расселить весь многоквартирный дом", - приводит агентство РИА Новости слова Медведева.

В заявлении, сделанном премьером в ходе заседания правительства в четверг, подчеркивается, что расселение жителей дома необходимо провести в кратчайшие сроки.

Обрушение дома в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа; жертвами ЧП стали 39 человек.