2019-01-24T13:35:05+03:00
Умные вещи

Команда Mail.ru Hi-Tech: Смартфон iPhone X подешевел на 30%

Телефон стал более привлекательным предложением и хорошей альтернативой более свежим и дорогим айфонам
Елена Гильманова
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Команда Mail.ru Hi-Tech: Смартфон iPhone X подешевел на 30%Команда Mail.ru Hi-Tech: Смартфон iPhone X подешевел на 30%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты Mail.ru Hi-Tech изучили рынок и предложили присмотреться к смартфонам Apple прошлого поколения, которые с начала года успели подешеветь почти на треть. В то время новые iPhone XR стоят очень дорого, что касается даже устройств из бюджетной линейки.

В качестве альтернативы новой модели команда Mail.ru Hi-Tech предлагает iPhone X, который появился на рынке в конце 2017 года. Он был презентован как знаковый смартфон, который изменит линейку Apple. Планку цены гаджета подняли до 80 тысяч рублей. Однако спустя год стоимость айфона упала до уровня в 5о-60 тысяч рублей.

Что касается нововведений, iPhone X привнес новый дизайн с «козырьком» в экране и сканером лица Face ID, а диагональ экрана была увеличена, при сохранении прежних габаритыов корпуса. Эксперты Mail.ru говорят о том, что гаджет является отличной заменой iPhone XR, поскольку, даже несмотря на возраст, Apple будет поддерживать его еще долго. При этом, корпус нового девайса намного больше, а разрешение экрана ниже.

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