2019-01-25T12:15:13+03:00
Общество

Россельхознадзор постановил запретить ввоз продукции птицеводства из Калифорнии

Это решение связано со вспышкой болезни Ньюкасла, зафиксированной на территории американского штата
Александр ДЖУМАЕВ
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Под запрет попали живая птица и ее мясо, инкубационные яйца, кормовые добавки для птиц и бывшее в употреблении оборудование, используемое в птицеводствеПод запрет попали живая птица и ее мясо, инкубационные яйца, кормовые добавки для птиц и бывшее в употреблении оборудование, используемое в птицеводствеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и продукции птицеводства из американского штата Калифорния. Ограничения вступят в силу 28 января.

Причиной введения данного запрета стала вспышка в штате болезни Ньюкасла. Под запрет попали живая птица и ее мясо, инкубационные яйца, кормовые добавки для птиц и бывшее в употреблении оборудование, используемое в птицеводстве. Также ведомство постановило запретить транзит по территории России живой птицы из Калифорнии.

Как отмечает "Интерфакс", де-факт запрет будет распространяться только на живую птицу и инкубационные яйца, поскольку остальные продукты, перечисленные в перечне Россельхознадзора, попадают под российское продовольственное эмбарго, действующее с августа 2014 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании Россельхознадзором крупной партии куриных яиц из Белоруссии в Калининградской области. Причной этому стало нарушение ветеринарных требований при ввозе данной продукции.

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