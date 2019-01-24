Facebook и Instagram опровергли «притеснение» Мадуро в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-24T14:19:56+03:00

Представители компании заявили, что венесуэльский лидер никогда не имел верификации на своих страницах

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Скандал в соцсетях разгорелся после того, как внимательные пользователи заметили, что страницы действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook и Instagram не верифицированы. В то время как на его странице в Twitter синяя галочка, свидетельствующая о том, что это действительно подтвержденный профиль известного человека, присутствовала.

При этом страницы оппонента Мадуро - Хуана Гуайдо имели необходимый для публичных людей значок о верификации. Многие обвинили Facebook и Instagram в том, что они удалили галочку со страниц Мадуро, выполняя заказ Вашингтона. Эти обвинения прокомментировало руководство Facebook (Instagram принадлежит Facebook с 2012 года).

«Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро никогда не был верифицирован в соцсетях Facebook и Instagram, «галочки» с его страниц не удалялись», - сообщили в компании.

В то же время Гуайдо, по их словам, был верифицирован в Instagram в ноябре 2018 года, а недавно был верифицирован и в Facebook, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внешнюю пресс-службу Facebook в России.

Представители компании отметили, что стремятся сделать все, чтобы люди знали, что подписаны на реальные страницы известных и публичных людей или официальные аккаунты брендов.

Напомним, скандал с соцсетями венесуэльских политиков разгорелся на фоне беспорядков в Каракасе. Гуайдо при поддержке США обвинил себя временным президентом. Венесуэльскую оппозицию уже поддержали многие европейские лидеры.