Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-24T15:28:50+03:00

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Премьерный показ документального фильма «Песни победы» приурочили к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Фильм покажут в трех городах – Москве (24 января), Берлине (25 января) и Санкт-Петербурге (29 января).

В основу фильма легли события масштабной миротворческой акции «Песни Победы». Это исторический марафон, охвативший два континента, восемь стран и десять концертов. В мае 2018 года российские коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнили песни о мире, подвиге и любви на главных площадях и знаменитых концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России. В список городов попали Берлин, Париж, Вена, Нью-Йорк, Брест, Москва...

По словам организаторов, документальный фильм «Песни Победы» – это истории из первых уст. Ведь участники за время марафона пообщались с ветеранами, живущими в России и за рубежом.