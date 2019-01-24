2019-01-24T15:28:50+03:00
Общество

Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере

Исторический марафон охватил восемь стран
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Исторический марафон охватил восемь стран.Исторический марафон охватил восемь стран.Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА
Изменить размер текста:

Премьерный показ документального фильма «Песни победы» приурочили к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Фильм покажут в трех городах – Москве (24 января), Берлине (25 января) и Санкт-Петербурге (29 января).

В основу фильма легли события масштабной миротворческой акции «Песни Победы». Это исторический марафон, охвативший два континента, восемь стран и десять концертов. В мае 2018 года российские коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнили песни о мире, подвиге и любви на главных площадях и знаменитых концертных площадках Европы, Америки, Израиля, Беларуси и России. В список городов попали Берлин, Париж, Вена, Нью-Йорк, Брест, Москва...

По словам организаторов, документальный фильм «Песни Победы» – это истории из первых уст. Ведь участники за время марафона пообщались с ветеранами, живущими в России и за рубежом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах