Ученые: жареные продукты увеличивают риск преждевременной смерти

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-24T14:37:18+03:00

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Американские ученые выяснили, что употребление даже одной порции жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%. Кроме того вредными считаются и другие жареные блюда.

Эксперты провели 18-летнее исследование, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Специалисты проанализировали состояние организма после употребления 122 видов продуктов питания.

Выяснилось, что жареные продукты наиболее сильно вредят человеку. Так, люди, которые ели одну или несколько порций жареной курицы в день, на 8% чаще других рисковали заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто отказывался от такой еды, пишет сайт «Свободная пресса».

Кроме того, согласно данным ученых, жареная пища негативно влияет не только на сосуды, но и на другие органы и увеличивает риск развития диабета.

Отмечается, что вред приносят даже жареные морепродукты.

«Если вы жарите рыбу, она превращается из полезной во вредную еду. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти», — цитирует одного из авторов исследования, доцента кафедры эпидемиологии в Университете штата Айова Вэй Бао ФАН.