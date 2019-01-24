Китай призвал не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-24T14:43:48+03:00

В Пекине заявили о необходимости политического урегулирования ситуации в боливарианской республике

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В четверг, 24 января, в МИД Китая прокомментировали события в Венесуэле. В частности, официальный представитель дипведомства Хуа Чуньин призвала все стороны конфликта к сдержанности и политическому урегулированию ситуации путем мирного диалога в рамках действующей конституции боливарианской республики.

Также дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. «Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стан, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», - приводит слова Хуа Чуньин сайт министерства иностранных дел КНР.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ситуация в Венесуэле обострилась в минувшую среду, 23 января, после решения президента США Дональда Трампа признать законным главой боливарианской республики оппозиционера Хуана Гуаидо.