Швеция обвинила российские ВКС в нарушении воздушной границы

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-24T15:02:39+03:00

В Вооруженных силах заявили, что наши самолеты на короткое время залетели на территорию королевства

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Вооруженные силы Швеции заявили, что российские истребители типа Су-27 Flanker и самолет Ил-20 на короткое время нарушили воздушную границу страны и залетели на ее территорию.

Инцидент якобы имел место в минувшую субботу, 19 января, в районе Балтийского моря.

"К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ пролетели в течении короткого времени на шведской территории без разрешения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВС Швеции.

В сообщении подчеркивается, что шведская сторона считает данный инцидент нарушением, а потому о нем было доложено правительству страны.

Примечательно, что ранее в четверг российская сторона сообщила о перехвате королевского самолета-разведчика "Гольфстрим", который шел к нашим границам с выключенным транспондером. Истребитель Су-27 вынужден был подняться в небо на его перехват для последующего сопровождения на безопасном расстоянии. Вскоре после этого пилот шведского самолета изменил курс.

Сайт kp.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент взлета российского Су-27 и сам процесс перехвата авиаразведчика.