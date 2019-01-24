Швеция обвинила российские ВКС в нарушении воздушной границы
Вооруженные силы Швеции заявили, что российские истребители типа Су-27 Flanker и самолет Ил-20 на короткое время нарушили воздушную границу страны и залетели на ее территорию.
Инцидент якобы имел место в минувшую субботу, 19 января, в районе Балтийского моря.
"К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ пролетели в течении короткого времени на шведской территории без разрешения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВС Швеции.
В сообщении подчеркивается, что шведская сторона считает данный инцидент нарушением, а потому о нем было доложено правительству страны.
Примечательно, что ранее в четверг российская сторона сообщила о перехвате королевского самолета-разведчика "Гольфстрим", который шел к нашим границам с выключенным транспондером. Истребитель Су-27 вынужден был подняться в небо на его перехват для последующего сопровождения на безопасном расстоянии. Вскоре после этого пилот шведского самолета изменил курс.
Сайт kp.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент взлета российского Су-27 и сам процесс перехвата авиаразведчика.