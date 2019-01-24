2019-01-24T15:06:28+03:00
В мире

В Шотландии арестовали экс-главу правительства Алекса Салмонда

По некоторым данным, поводом для задержания стали подозрения в сексуальных домогательствах
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший первый министр Шотландии Алекс СалмондБывший первый министр Шотландии Алекс СалмондФото: REUTERS
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Появилась информация о задержании бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда. По некоторым данным, политик предстанет перед судом в Эдинбурге уже в этот четверг, 24 января.

Как пишут местные СМИ, арест может быть связан с обвинениями, выдвинутыми против экс-министра в январе прошлого года. Тогда два сотрудника администрации заявили, что в 2013 году они подверглись сексуальным домогательствам со стороны Салмонда.

Сам бывший глава регионального правительства свою вину полностью отрицает, пишет Evening Standard. Между тем суд в Эдинбурге ранее признал следствие по делу о домогательствах законным и соответствующим всем стандартам.

СПРАВКА «КП»

Алекс Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007-го по 2014 год. Он ушел в отставку после того, как референдум о независимости региона от Великобритании провалился.

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