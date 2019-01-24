2019-01-24T15:17:04+03:00
Политика

Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах

В компании указали на то, что полуостров уже давно демонстрируется пользователям как часть территории России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Google объяснили ситуацию с отображением Крыма на картахВ Google объяснили ситуацию с отображением Крыма на картахФото: Евгения ГУСЕВА
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Официальный представитель американской компании Google связался с Государственной думы и опроверг ранее озвученные сообщения о том, что на их картах полуостров Крым не отображается как часть территории России.

Ранее с таким обвинением выступил один из депутатов. Он заявил о том, что принадлежность данного субъекта РФ неверно демонстрируется на Google-картах. В результате, согласно данным сайта kp.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вызвать представителя компании "на ковер".

Крым на Google-картах уже давно отображается как российский. Источник: скриншот с карты

Крым на Google-картах уже давно отображается как российский. Источник: скриншот с карты

"Наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию. На сегодняшний день при заходах с территории России Крым показывается как российская территория", - прояснил ситуацию председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

При этом он добавил, что за рубежом данный полуостров все же обозначается как спорная территория, передает ТАСС.

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