Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-24T15:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 24 января, состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Руководитель ЦИК попросила главу государства помочь в вопросе привлечения к ответственности организаторов неправомерных действий на прошедших в 2018 году выборах.

По совам Памфиловой, случаи нарушения единичные, однако необходимо их закрыть и выявить организаторов.

«Надо выявить организаторов этих неправомерных действий и наказать. Неотвратимость наказания – чтобы впредь неповадно было никому, скажем, делать то, что они сделали, тем, по чьей вине выборы были отменены. Вот здесь нужна помощь», - обратилась она к Путину.

Председатель Центризбиркома добавила, что количество нарушений и жалоб неуклонно снижается, а в случае их выявленных ЦИК решительно отменяет выборы. Однако, она отметила, что этого не всегда бывает достаточно. «Мы меняем руководителей, мы, скажем, наказываем по своей линии. Но этого недостаточно, должна быть неотвратимость наказания», - заявила руководитель избирательной комиссии.

Также Памфилова указала на проблему единого банка данных членов комиссии, к выбору которых, как она считает, необходимо подходить очень серьезно.

«У нас еще одна проблема. Если мы так жестко и требовательно подходим к ним, значит, мы в первую очередь должны жестко и требовательно подходить к членам комиссии. Мы должны тоже, законом предписано, собирать сведения, когда есть кандидат в комиссию: нет ли у него судимости, незакрытые… У нас, к сожалению, здесь большие проблемы. У нас нет такого единого центра, единого банка данных», – сказала она.

В конце декабря Памфилова заявила, что до сих пор не найдены организаторы нарушений на губернаторских выборах в Приморье 16 сентября. Ранее после того, как председатель Центризбиркома объявила, что рекомендует отменить итоги второго тура выборов губернатора в Приморском крае, Элла Панфилова рассказала kp.ru, что «очень важно выявить и наказать не стрелочников, которых заставляют идти на нарушения, а организаторов этих преступлений».