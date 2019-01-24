2019-01-24T15:34:08+03:00
Происшествия

В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов

Мужчины собирались снимать массовые убийства на видео, чтобы потом выкладывать ролики в Сеть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанные планировали теракты и массовые убийства в людных местахЗадержанные планировали теракты и массовые убийства в людных местахФото: Мила СТРИЖ
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Московский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения 11 уроженцев среднеазиатских республик, которые являются членами террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Согласно данным ЦОС, подсудимые были задержаны силовиками еще в ноябре 2016 года. Операции проходили одновременно в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

"Террористами, один из которых прибыл из Сирии, планировалось совершение терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах. Все акции они рассчитывали снимать на видео для дальнейшего размещения на подконтрольных им ресурсах в сети интернет", - передает ТАСС со ссылкой на центр.

Отмечается, что приговор в отношении всех экстремистов был вынесен 23 января 2019 года. Следователям удалось в полном объеме доказать вину мужчин в подготовке терактов, незаконном хранении оружия и взрывных устройств, а также их участие в террористических сообществах. В результате шесть мужчин были осуждены на срок от 14 до 18 лет, остальных же приговорили к 6 годам лишения свободы.

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом году российские правоохранители поймали на территории нашей страны 236 членов террористических группировок. Также были предотвращены теракты на Северном Кавказе - в Чечне, Ингушетии, Дагестане.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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