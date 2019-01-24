Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-24T15:49:55+03:00

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В зоне расположения российского посольства в Дамаске прогремел взрыв. Инцидент произошел в четверг, 24 января, в жилом районе Аль-Адави.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Данных о погибших и пострадавших не поступало. О случившемся информирует местное агентство SANA. Официальной информации пока нет.

Сообщается, что бомба была заложена в автомобиле. Ни одна террористическая организация еще не взяла на себя ответственность за произошедшее. Между тем, в СМИ данный инцидент уже назвали терактом.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в Сирии была осуществлена целая серия терактов. Один из боевиков привел в действие взрывное устройство на овощном рынке в Эс-Сувейде, другого удалось поймать местному жителю, однако бомба на его теле все равно сдетонировала. Тогда погибли 215 человек, 153 были ранены.