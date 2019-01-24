С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-24T15:49:36+03:00

36 тысяч чеков были предъявлены иностранными гражданами с начала работы системы tax free в России в прошлом году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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36 тысяч чеков были предъявлены иностранными гражданами с начала работы системы tax free в России в прошлом году. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Система востребована. 36 тыс. чеков оформлено с момента начала работы, 11 тыс. из них связано с чемпионатом мира [по футболу]", - приводит ТАСС слова Давыдова. Представитель ФТС отметил, что в настоящий момент ведомство занимается усовершенствованием механизма работы системы; в частности, в скором времени будет введено электронное подтверждение факта вывоза товара из страны.

По словам Давыдова, чаще всего системой пользуются граждане Китая. Самыми популярными товарами, на которые иностранцы оформляют чеки tax free, являются одежда и ювелирные украшения.

Система tax free была запущена в России в январе прошлого года. Она позволяет гражданам стран, не входящих в Евразийский экономический союз, компенсировать НДС, включенный в стоимость купленных товаров, при условии их вывоза за пределы территории союза. Для возмещения НДС иностранец должен приобрести в течение 24 часов товары на общую сумму не менее 10 тысяч рублей и оформить соответствующий документ.