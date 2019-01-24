2019-01-24T16:03:39+03:00
Общество

Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви

На фото, которое она сделала на фоне здания, находится подозрительное белое пятно
Ася РОМАНЧУК
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Британка сделала фото с призраком. ФОТО: https://twitter.com/Британка сделала фото с призраком. ФОТО: https://twitter.com/
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Жительница Великобритании встретилась с приведением. Сама того не зная женщина запечатлела призрак на фото, а увидев необычный снимок поделилась им в Сети.

В день, когда все случилось, женщина собиралась на экскурсию в церковь в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. На входе в здание посетительница решила сделать селфи на фоне церкви. Процедура заняла пару секунд, а когда женщина посмотрела на фото, то ужаснулась. Рядом с ней находился неопознанный объект, бледное лицо тоже смотрело в камеру.

Фото сразу собрало сотни лайков. Многие уверены, что это фотошоп, а вот сама автор снимка уверяет, что больше никогда не будет посещать данное заведение, пишет сайт «Дни.ру».

Британка сфотографировала приведение в церкви

Британка сфотографировала приведение в церкви

В конце 2018 года жительница Новосибирска Юлия Кригер решила сделать в ресторане обычное селфи с коктейлем. Но когда посмотрела получившееся фото, глазам своим не поверила: слева от нее в кадре была расплывчатая фигура человека.

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