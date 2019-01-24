Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-24T16:08:16+03:00

На пленарном заседании представитель фракции КПРФ сказала, что документ направлены против оппозиции, в то время как глава ЛДПР призвал принять проект для спасения страны

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В четверг, 24 января, на пленарном заседании в Государственной Думе состоялось первое чтение законопроекта сенатора Андрея Клишаса, предусматривающего введение административной ответственности за распространение недостоверных (фейковых) новостей, который предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей и блокировку недостоверных сообщений «в течение суток».

Документ был одобрен 336 голосами, 44 парламентариев высказались против, и один депутат воздержался.

Депутаты обсуждали изменения более трех часов, а вопросы сенатору Людмиле Боковой, основному докладчику, задали более 20 парламентариев. Авторы настаивали на том, что распространение недостоверной информации создает угрозу безопасности и «деятельности объектов инфраструктуры».

Обсуждая законопроект, политики также обсудили взрыв в Магнитогорске. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов выразил мнение, что закон о фейковых новостях рассчитан на защиту «исключительно узкого круга лиц».

В свою очередь депутат от коммунистической партии Алексей Куринный указал на «сырость и несбалансированность» проекта и заявил, что фракция не поддерживает его.

Поддержавшие документ депутаты «Единой Россия» приводили в пример европейские страны, где за распространение фейков установлена «куда более жесткая, вплоть до уголовной» ответственность. Также в пример привели распространение ложной информации после взрыва в Магнитогорске. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил единороссов «принять закон для спасения себя, страны и коммунистов».

Законопроекты Клишаса о фейковых новостях и оскорблении власти были внесены в Государственную Думу в конце прошлого года. Документы подверглись критике со стороны Минюста, Минсвязи и Генпрокуратуры.