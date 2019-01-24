2019-01-24T16:19:50+03:00
Политика

Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции

Как подчеркнули в ведомстве, все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ил-20Самолет Ил-20Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 24 января, министерство обороны РФ ответило на обвинения вооруженных сил Швеции в нарушении воздушных границ королевства. Так, в ведомстве заверили, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России не залетали на территорию скандинавского государства.

Также в Минобороны нашей страны отметили, что российские воздушные суда «регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно». «При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Швеция обвинила российские ВКС в нарушении воздушных границ. В вооруженных силах этой скандинавской страны заявили, что 19 января наши истребители типа Су-27 Flanker и самолет Ил-20 якобы залетали на территорию королевства.

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