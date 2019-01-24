Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-24T16:31:52+03:00

Американские специалисты уверены, что если злоупотреблять жареной пищей, то можно приблизить риск наступления смерти

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Американские ученые пришли к выводу, что ряд продуктов подтверждает риск наступления преждевременной смерти. К ним относятся те блюда, которые приготовлены на сковороде.

Статистика такова: жареные блюда усугубляют состояние здоровья на 8 процентов. Это подтвердилось во время масштабного эксперимента, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Целых 18 лет ученые оценивали состояние здоровья подопытных и влияние на их здоровье различных продуктов.

В результате выяснилось, что те, кто ежедневно съедал хотя бы одну порцию жареной пищи, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца.

- Любая еда может превращаться из полезной во вредную, исходя из того, как ее приготовить. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти, — заявил доцент кафедры эпидемиологии в Университете штата Айова Вэй Бао.

Сам вред заключается в способе приготовления. Снизить эффект можно при использовании правильного масла, например, оливкового. Но это тоже не будет значить, что жареная на нем пища вдруг стала полезной, сообщает Пятый канал.