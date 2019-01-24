2019-01-24T16:39:21+03:00
Происшествия

В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии

В настоящее время дипломаты выясняют детали инцидента
Дарья ИВАШКИНА
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В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссииВ посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В посольстве РФ в Сирии заявили, что прогремевший ранее в четверг, 24 января, взрыв в Дамаске не нарушил работу диппредставительства нашей страны. Как подчеркнули в российском посольстве, в результате инцидента здание дипмиссии не пострадало.

«Взрыв не задел здание посольства, работаем в штатном режиме», - сказал собеседник ТАСС. Также он отметил, что в настоящее время дипломаты находятся в контакте с местными властями, чтобы выяснить детали инцидента.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг неподалеку от российского дипломатического представительства в Дамаске прогремел взрыв. Инцидент произошел в жилом районе сирийской столицы Аль-Адави. Как выяснилось, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в автомобиле. При этом данных о погибших и пострадавших в результате взрыва пока не поступало.

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