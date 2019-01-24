2019-01-24T16:47:03+03:00
Общество

Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft

Официально медиарегулятор КНР пока никак не прокомментировал эту информацию
Александр ДЖУМАЕВ
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Bing оставался последним иностранным поисковиком, доступным жителям Китая, где действует система блокировки нежелательного веб-контента.Bing оставался последним иностранным поисковиком, доступным жителям Китая, где действует система блокировки нежелательного веб-контента.Фото: REUTERS
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В среду, 24 января, компания Microsoft подтвердила сообщения о блокировке поискового сервиса Bing, принадлежащего компании Microsoft. Отмечается, что Bing оставался последним иностранным поисковиком, доступным жителям Китая, где действует система блокировки нежелательного веб-контента.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время Bing недоступен в Китае, и думаем над принятием последующих шагов", - приводит Reuters слова представителей Microsoft.

По информации издания Financial Times, блокировка была осуществлена силами крупнейшей китайской телекомуникационной компании China Unicom. Управление по вопросам киберпространства КНР, выполняющее функции государственнго медиарегулятора, в свою очередь, не стало комментировать сведения о блокировке Bing.

Блокировка Bing была осуществлена в рамках работы системы "Золотой щит", действующей в КНР с 2003 года. Главная ее задача - ограничение китайским пользователям интернета к антигосударственному контенту, социальным сетям, не подконтрольным правительству Китая, а также к потенциально опасной для людей и общества информации.

Так, на территории Китая недоступны такие популярные сайты, как Google, YouTube, Instagram, Facebook, Wikipedia на всех языках, а также ряд иностранных СМИ. Данные ограничения не распространяются на Гонконг - специальный административный район КНР.

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